«Ладожская» с 4 марта уходит на ремонт: собрали все изменения в работе наземного транспорта

Соседние станции метро и трамваи

Так, «Площадь Александра Невского» с 4 марта будет работать дольше: с 05:32 до 00:31 без выходных. Изменения коснулись и соседней «Новочеркасской». Там теперь действует новая схема входа в вестибюль. По рабочим дням с 8:00 до 9:30 и с 16:30 до 18:30 попасть на «Новочеркасскую» можно только при движении по переходу по часовой стрелке. В это время сквозной проход по переходу между лестницами 1 и 2 проспекта будут перекрывать. В остальные часы вход и выход из вестибюля будет работать в обычном режиме.

Специально к закрытию «Ладожской» на мосту Александра Невского появилась выделенная линия для трамваев. Коме этого, запустили бесплатный трамвайный маршрут №30. Он будет курсировать от Ладожского вокзала через метро «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского» и до Перекупного переулка. Интервал движения составит 4 минуты, время поездки — порядка 20 минут, отметил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Также продлят маршрут трамвая №39 от метро «Новочеркасская» через мост Александра Невского до станции «Площадь Александра Невского» и далее до Перекупного переулка.