«Ладожская» с 4 марта уходит на ремонт: собрали все изменения в работе наземного транспорта

Для перевозки пассажиров организовали бесплатный трамвайный маршрут, изменили трассы движения нескольких троллейбусов и автобусов, а также скорректировали работу других станций метро.
Соседние станции метро и трамваи
Так, «Площадь Александра Невского» с 4 марта будет работать дольше: с 05:32 до 00:31 без выходных. Изменения коснулись и соседней «Новочеркасской». Там теперь действует новая схема входа в вестибюль. По рабочим дням с 8:00 до 9:30 и с 16:30 до 18:30 попасть на «Новочеркасскую» можно только при движении по переходу по часовой стрелке. В это время сквозной проход по переходу между лестницами 1 и 2 проспекта будут перекрывать. В остальные часы вход и выход из вестибюля будет работать в обычном режиме.
Специально к закрытию «Ладожской» на мосту Александра Невского появилась выделенная линия для трамваев. Коме этого, запустили бесплатный трамвайный маршрут №30. Он будет курсировать от Ладожского вокзала через метро «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского» и до Перекупного переулка. Интервал движения составит 4 минуты, время поездки — порядка 20 минут, отметил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.
Также продлят маршрут трамвая №39 от метро «Новочеркасская» через мост Александра Невского до станции «Площадь Александра Невского» и далее до Перекупного переулка.
Автобусы и троллейбусы
На троллейбусном маршруте №22 исключат заезд по Гранитной улице к Ладожскому вокзалу. Автобус №30 направят к станции метро «Проспект Большевиков»: от Рябовского шоссе до проспекта Косыгина, далее до улицы Дыбенко.
Маршрут автобуса №77 продлят до станции метро «Проспект Большевиков»: от Ладожского вокзала он проследует до улицы Коммуны, далее по Белорусской и Хасанской улицам, Индустриальному проспекту, Российскому путепроводу, Российскому проспекту до станции метро «Проспект Большевиков».
Автобус №92 направят к станции метро «Проспект Большевиков»: от улицы Химиков до Индустриального проспекта, далее по Российскому путепроводу, до станции метро «Проспект Большевиков».
Автобус №131 теперь будет заезжать к станции метро «Новочеркасская»: от Ладожского вокзала по Заневскому проспекту, Заневской площади, Новочеркасскому проспекту, Республиканской улице, проспекту Шаумяна, Магнитогорской улице, проспекту Энергетиков и далее по действующей трассе.
Маршрут автобуса №222 также будет проходить мимо станции метро «Новочеркасская»: от Ладожского вокзала по Заневскому проспекту, Заневской площади, Новочеркасскому проспекту, Красногвардейской площади, Якорной улице, проспекту Металлистов и далее по действующей трассе.
Изменения затронули автобусные маршруты № 271 и 164 и введены два новых — № 24М и 27М. В Смольном уточнили, что с 4 марта скорректируют трассы следования 10 автобусных маршрутов Ленинградской области — их перенаправят к другим станциям метро:
- Автобусы № 429, 453, 531, 531А, 532, 533 к станции метро «Проспект Большевиков»,
- Автобусы № 430, 430А, 462, 462Р к станции метро «Улица Дыбенко».
Напомним, в марте на капитальный ремонт закроется станция метро «Ладожская», работы продлятся 11 месяцев. За это время планируется восстановить гидроизоляцию наклонного хода и заменить водоотводящие зонты, капитально отремонтировать эскалаторы, заменить внутренние системы и коммуникации, облицовку стен и напольное покрытие.
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