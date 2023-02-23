Часть электричек переведут на другие станции из-за ремонта «Ладожской»

Для электропоездов «Ласточка», курсирующих от станции Тихвин до Ладожского вокзала и обратно изменится станция отправления и прибытия, вместо Ладожского вокзала на станцию «Рыбацкое», — говорится в сообщении.

Поезд № 7406 во все дни курсирования, кроме субботы, будут отправляться со станции Рыбацкое в 18:58 и прибывать в Тихвин в 22:04.

Поезд № 7405 будет отправляться из Тихвина в 05:25 и прибывать в Рыбацкое в 08:26. Расписание станет актуальным для всех дней, кроме воскресенья.

Маршруты поездов категории «Стандарт» из Волховстроя и Тихвина будут продлены до Финляндского вокзала. Для этих электричек будет следующий график:

Поезд № 6615/6016 — отправление с Финляндского вокзала в 15:46, остановка на Ладожском вокзале с 16:14 до 16:25, прибытие на станцию Волховстрой в 18:15 (все дни курсирования, кроме пятницы и воскресенья)

Поезд № 6011/6612 — отправление с Волховстроя в 08:15, остановка на Ладожском вокзале с 10:25 до 10:37, прибытием на Финляндский вокзал в 11:05 (все дни курсирования)

Поезд №6611/6012 — отправление с Финляндского вокзала в 13:44, остановка на Ладожском вокзале с 14:09 до 14:20, прибытие в Волховстрой в 16:03 (по воскресеньям)

Поезд №6615/6016 — отправление с Финляндского вокзала в 15:46, остановка на Ладожском вокзале с 16:14 до 16:25, прибытие в Тихвин в 19:55 (по пятницам и воскресеньям)

Поезд №6015/6616 — отправление из Тихвина в 09:29, остановка на Ладожском вокзале с 12:45 до 13:10, прибытие на Финляндский вокзал в 13:46 (по субботам).

4 марта станция метро «Ладожская» на 11 месяцев закроется на капитальный ремонт. Бесплатный трамвай-шаттл между «Ладожской» и «Площадью Александра Невского» запустят в этот же день. Новый маршрут позволит разгрузить станцию «Новочеркасская» на время капитального ремонта «Ладожской».