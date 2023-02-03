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Транспорт

Строительство дорог в Петербурге подорожало почти на 4 млрд рублей

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Дополнительные деньги получат четыре объекта по адресной инвест-программе: два возле «Лахта Центра», один в Колпинском районе, другой — в Московском. В КРТИ это объяснили повышением цен на дорожные стройматериалы.

Drozdin Vladimir / Shutterstock.com

К итоговой сумме на строительство подземного пешеходного перехода в районе «Лахта Центра» добавили 270 млн рублей. Первоначальная стоимости контракта — 1,3 млрд рублей. В том же районе ведутся работы по возведению двух съездов к Приморскому шоссе у «Лахта Центра». Этому контракту прибавили 1 млрд рублей, а исходная стоимость начиналась 3,6 млрд рублей.

Стоимость второго этапа реконструкции Петрозаводского шоссе увеличилась на 1 млрд рублей. Изначально цену работ оценивали в 4 млрд рублей за возведение двухуровневой транспортной развязки на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе, пишет «Деловой Петербург».

К контракту на строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом прибавили еще 939 млн рублей. Кроме дорог, подорожало и ремонт мостов. Так, на 550 млн рублей увеличат бюджет на восстановление Биржевого моста, который на момент заключения контракта стоил 2,4 млрд. Также повторная экспертиза одобрила и удорожание капремонта 1–го Елагина моста, по нему работы уже оплачены.

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