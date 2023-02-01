Автовладельцев Петербурга будут штрафовать за «закрытые» номера на платной парковке

Пешие инспекторы будут ходить по зонам платных парковок, вычислять автомобили с закрытыми госномерами и убирать с них посторонние предметы. Это позволит фиксировать нарушения с помощью средств автоматической фотофиксации. Автовладельцам, которые не следовали правилам в зонах платной парковки, будет грозить штраф в размере 3 000 рублей.

Специальный отдел создали на базе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», подведомственного Комитету по транспорту, сообщили в Смольном. Инспекторы будут передвигаться по заранее утвержденным маршрутам.

«В числе их полномочий — осмотр зоны платной парковки и припаркованных автомобилей, проверка наличия и правильности расстановки дорожных знаков и информационных табличек, выявление автомобилей с закрытыми номерами и устранение препятствий для фиксации автомобильных номеров указанных машин, фиксация на фото всех обнаруженных недостатков по дорожным знакам и разметке, а также любых помех для автоматической фиксации автомобильных номеров», — добавили в Смольном.