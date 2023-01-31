На 14 станциях метро Петербурга установили обновленные автоматы для пополнения проездных

Улучшенные автоматы для пополнения проездных уже находятся на станциях «Автово», «Политехническая», «Московские ворота», «Технологический институт», «Пионерская», «Проспект Просвещения», «Приморская», «Гостиный Двор», «Беговая», «Улица Дыбенко», «Обводный канал», «Садовая», «Чкаловская», «Старая Деревня», рассказали в пресс-службе Смольного.

Первые автоматы устанавливали еще в октябре. С их помощью пассажиры могут не только пополнить проездной (и с банковской карты в том числе), но также активировать оплату билетов дистанционно.

Всего планируется установить 67 автоматов по пополнению проездных и активации оплаты. Ожидается, что новые механизмы будут более надежными и экономичными.