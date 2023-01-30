Предпроект трамвайной линии в Новосаратовку появится весной

«На разработку технико–экономического обоснования по строительству трамвайной линии в Новосаратовку заключён внебюджетный договор. Проработка документации осуществляется совместно с потенциальным инвестором. ВТБ выступает в качестве участника концессионного соглашения. Вклад участников будет определён после завершения ТЭО», — цитирует «Деловой Петербург» пресс–службу правительства Ленобласти.

В предпроекте определяются центры образования пассажиропотока. На основании этого и будет прокладываться трасса. Пока как основной вариант рассматривается трассировка до станции метро «Ломоносовская», а не до загруженной «Улицы Дыбенко».

Ранее Александр Дрозденко в своём телеграм–канале рассказал о встрече с руководителем банка ВТБ Андреем Костиным, который подтвердил готовность финансового участия в проектах строительства линий скоростного трамвая из Петербурга в Новосаратовку и во Всеволожск. Для нового маршрута понадобится порядка 15–16 единиц подвижного состава.