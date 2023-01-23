Запуск электрички до Пулково отложили на неопределенный срок

В планах переделать двухпутную линию Балтийский вокзал — Броневая в четырехпутную, а также возвести новую линию Лигово — Пулково — Шоссейная. Зампредседателя комитета по транспорту Петербурга Алексей Львов в конце 2022 года отмечал, что реализовать проект необходимо в конце 2026 года или в 2027 году, пишет «Деловой Петербург».

Однако в Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал РЖД) пока не называют точных дат. По их информации, в IV квартале 2022 года только согласовали предпроектные проработки по линии Лигово — Шоссейная, при этом подтверждали проект как внутри компании, так и во всех причастных комитетах администрации Петербурга, а также отдельно с представителями Пулково. А в 2023 году должно пройти финансирование на проектные работы, по которым можно будет озвучивать конкретные сроки.

«Это один из самых важных проектов развития Санкт–Петербургского транспортного узла, он технологически не зависит от реализации других проектов. Конкретные сроки строительства можно будет назвать после прохождения этапа проектирования», — отметили в ОЖД.