Петербургский аэропорт «Пулково» занял вторую строчку по объему пассажиропотока на внутренних рейсах

В прошлом году в аэровокзале обслужили 15,8 млн пассажиров на внутренних рейсах. Первое место по этому показателю занимает московский аэропорт «Шереметьево».
Самыми популярными направлениями из Петербурга стали Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара. Больше всего перевозок совершали в 2022 году авиакомпании «Россия», «Победа», «Аэрофлот», Smartavia и S7. Наибольший рост пассажиропотока по сравнению с 2021 годом показали «Аэрофлот» (на 26% больше перевозок) и Smartavia (5%).
На международных направлениях в «Пулково» обслужили 2,4 млн пассажиров. Самыми востребованными направлениями стали Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Бишкек и Хургада, рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта.
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