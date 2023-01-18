Петербургский аэропорт «Пулково» занял вторую строчку по объему пассажиропотока на внутренних рейсах

Самыми популярными направлениями из Петербурга стали Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара. Больше всего перевозок совершали в 2022 году авиакомпании «Россия», «Победа», «Аэрофлот», Smartavia и S7. Наибольший рост пассажиропотока по сравнению с 2021 годом показали «Аэрофлот» (на 26% больше перевозок) и Smartavia (5%).

На международных направлениях в «Пулково» обслужили 2,4 млн пассажиров. Самыми востребованными направлениями стали Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Бишкек и Хургада, рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта.