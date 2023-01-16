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Транспорт

Смольный поддержал расширение магистралей при въезде в Кронштадт

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Работы коснутся нового участка Цитадельского шоссе и части Кронштадтского шоссе. Проекты планировки двух дорог утвердили на рабочем совещании у губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Shutterstock.com

Первый объект: новый участок Цитадельского шоссе на 1,1 км — от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга — хотят сделать четырехполосным. На дороге разместят остановки общественного транспорта, тротуары и велодорожки. В разделительной полосе шоссе появится пешеходный бульвар.

Второй же участок (Кронштадтское шоссе) на 1,9 км будут реконструировать, начиная от Комплекса защитных сооружений до Цитадельской дороги. Шоссе переделают из двухполосного в четырехполосное. Там также появится две остановки, наземные регулируемые пешеходные переходы и велодорожка.

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