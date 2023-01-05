Нарушителей на электросамокатах будут штрафовать на сумму до 1,5 тысячи рублей

«С 1 марта вступает в силу постановление правительства, закрепляющее правовой статус электросамокатов. Данная категория участников дорожного движения отнесена к пешеходам, соответственно, за нарушения на дорогах они будут привлекаться к ответственности по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ. Вместе с тем со временем для средств индивидуальной мобильности может появиться и новая специальная ответственность», — приводит ТАСС слова источника, близкого к разработке вопроса.

Сейчас максимальный штраф будет регулироваться уже действующими статьями. Его максимальная величина — полторы тысячи рублей.

Электросамокаты в России получили статус средства индивидуальной мобильности. Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения. Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности.