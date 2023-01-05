18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Нарушителей на электросамокатах будут штрафовать на сумму до 1,5 тысячи рублей

Поделиться:

С 1 марта вступает в силу постановление правительства, закрепляющее их правовой статус. К этому же сроку могут появиться и новые специальные формы ответственности.

Akaberka/shutterstock

«С 1 марта вступает в силу постановление правительства, закрепляющее правовой статус электросамокатов. Данная категория участников дорожного движения отнесена к пешеходам, соответственно, за нарушения на дорогах они будут привлекаться к ответственности по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ. Вместе с тем со временем для средств индивидуальной мобильности может появиться и новая специальная ответственность», — приводит ТАСС слова источника, близкого к разработке вопроса.

Сейчас максимальный штраф будет регулироваться уже действующими статьями. Его максимальная величина — полторы тысячи рублей.

Электросамокаты в России получили статус средства индивидуальной мобильности. Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения. Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: