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Транспорт

Смольный закупит для себя 55 автомобилей почти за 212 млн рублей

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В служебных машинах должны быть круиз-контроль, автоматическая коробка передач и бензиновый двигатель мощностью 180 лошадиных сил. Прибыть автомобили должны до 15 декабря 2023 года.

Shutterstock.com

СПб ГБАУ «Смольнинское», которое обеспечивает служебными машинами чиновников и депутатов, запустило конкурс на закупку 55 новых легковых автомобилей за 211,9 млн рублей — это начальная (максимальная) цена контракта.

В документах закупки есть перечень необходимых условий для машин: они должны быть с бензиновым двигателем мощностью 180 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Материал обшивки салона может быть комбинированным: кресла — натуральная и искусственная кожа, салон — пластик. Также в комплектации должны быть круиз-контроль и датчики парковки.

Также в документе есть «Заявка о выдаче разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара». В ней упоминаются автомобили Hyundai Sonata. Доставить машины должны к 15 декабря 2023 года.

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