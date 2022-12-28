Смольный поднимет стоимость эвакуации авто в Петербурге на 8,2%

В комитете по тарифам добавили, что уровень прироста стоимости услуг ниже темпов фактической инфляции в 2022 году.

«Для автотранспорта категорий А, В, М, А1, В1, С1 и D1 минимальная стоимость эвакуации составит 3 251 рубль, категорий С, D — 19 509 рублей, категорий BE, C1E, D1E — 22 760 рублей, СE, DE (в том числе тяжеловесных или крупногабаритных) — 26 010 рублей», — говорится в сообщении.

Час нахождения на штрафстоянке машин категорий А, В, М, А1, В1, С1 и D1 будет стоить 63 рубля, С, D — 126 рублей, BE, C1E, D1E – 250 рублей, СE, DE — 376 рублей. Сейчас эвакуация легковых авто стоит 3 004 рубля, машин категорий C и D — 18 026 рублей. Тариф на хранение для них составляет 58 и 347 рублей соответственно.