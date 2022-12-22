Закон о работе такси приняла Госдума в окончательном чтении

«Агрегаторы станут также делить ответственность с самозанятыми водителями: в случае ДТП с самозанятым агрегатор возьмет на себя компенсацию пострадавшему пассажиру. А если сервис будет массово отдавать заказы водителям-нелегалам, его могут лишить разрешения на работу в регионе», — сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Службы заказа обязуют открыть местные представительства в тех регионах, в которых машины за сутки выполняют более 4 тысяч машин. Данные о перевозках разрешат хранить только на российских серверах.

Также в документе прописан внешний и внутренний вид автомобиля. На кузове должны быть контрастная схема с квадратами, расположенными в шахматном порядке, а на крыше — фонарь оранжевого цвета. В салоне нужно будет разместить карточку с информацией о перевозчике и водителе.