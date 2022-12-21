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Транспорт

Экскурсионные катамараны начнут курсировать вокруг фортов Кронштадта в 2024 году

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Суда проекта «Соммерс» будут перевозить пассажиров вокруг фортов «Кроншлот», «Петр Первый», «Император Александр Первый», а также «Милютина», «Константина» и «Павла Первого». И это в рамках существующего экскурсионного маршрута от причала парка «Остров фортов».

Drozdin Vladimir / Shutterstock.com

Этот маршрут действует уже второй год. Только за 2022-ой он перевез более 50 тысяч человек. Кроме того, катамараны проекта «Соммерс» в теплое время года будут курсировать между фортами, которые не имеют сухопутной связи с Кронштадтом. Это и «Кроншлот», и «Император Александр Первый», которые к 2026 году откроются после реставрации и музеефикации.

Катамараны «Соммерс» проектируют с учетом особенностей расположения фортов в акватории Финского залива. Новые экскурсионно-прогулочные суда смогут вместить до 120 человек.

Катамараны будут вводить в эксплуатацию попарно в 2024 и 2025 году. Договор на их строительство заключили 19 декабря 2022 года между Судоходной Компанией «Нева Тревел», Средне-Невским судостроительным заводом и Государственной Транспортной Лизинговой Компанией.

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