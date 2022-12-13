Тактовое движение электричек собираются запустить еще на трех направлениях в пригород Петербурга

Такую возможность прорабатывают в городском комитете по транспорту и «Северо-Западной пригородной пассажирской компанией» (СЗППК, «дочка» ОАО «РЖД»). Как отметил глава комитета Валентин Енокаев, новыми направлениями могут стать Ораниенбаумское и Выборгское, а также Красное Село.

«Мы сейчас ведем активную работу по интеграции пригородного пассажирского сообщения в систему городского общественного транспорта. Тактовое движение — первый шаг в этом направлении», — сказал Енокаев.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу АО «СЗППК» и генерального директора Артема Мирона, компания планирует запустить тактовое движение в Ораниенбаум, Зеленогорск и Красное Село.

«Павловское направление поможет нам понять, где мы допустили ошибки, получить обратную связь от пассажиров, оценить спрос. Необходимо, чтобы новые направления имели территориальную принадлежность к Петербургу. В каждом есть свои нюансы. Где-то ходят "Сапсаны", где-то — грузовые поезда. Все это нужно учесть», — отметил глава компании.

Напомним, электрички Петербург — Павловск начали ездить по тактовому движению каждые 10 минут утром и вечером с 11 декабря. В часы пик в дополнение к текущему графику из Петербурга в Павловск будет курсировать еще 9 десятивагонных поездов, а в обратном направлении — 8.