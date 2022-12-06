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Транспорт

Смольный не будет делать бесплатную парковку в выходные и праздничные дни в Петербурге

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Комитет по транспорту отклонил несколько предложения горожан, которые были связаны с платными парковками в центре города. Также в ведомстве не захотели вводить льготы на стоянку у объектов социальной инфраструктуры, например, у больниц и школ.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Как сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский, по всем предложениям, связанным с платными парковками, в комитете ответили отказом. По поводу бесплатной парковки в выходные и праздничные дни там объяснили свое решение тем, что это «приведет к излишней запаркованности улиц».

Также депутат получил ответ и на счет просьбы сделать оформление льготного парковочного разрешения без обязательного согласия всех собственников жилья (часть собственников недоступна, другая может не давать этого согласия, но это не должно влиять на получение разрешения). В комитете отметили, что в списке документов приведен «исчерпывающий перечень» на получения льготы.

Кроме того, в комитете добавили, что вводить льготную парковку у объектов социальной инфраструктуры не будут, потому что это «негативно скажется на достижении целей» платных парковок и создаст «нежелательный прецедент, который инициирует требования граждан других категорий ввести аналогичные льготы».

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