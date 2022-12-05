В Александровском парке построят пешеходную эстакаду для маршрута «Путь Петра»

Планируется, что там появится «конструкция сложной геометрической формы» — железобетонная плита на стальных балках с опиранием на железобетонные сваи. При этом там хотят сохранить деревья ценных пород, устройство малых архитектурных форм и освещение.

По замыслу архитекторов, сооружение благодаря деревянным перилам, неброскому цвету настила и другим приемам не должно вступить в противоречие с обликом исторического Петербурга, пишет «Деловой Петербург».

Авторы историко–культурной экспертизы отметили, что строительство эстакады не будет негативно влиять на Кронверский парк. Также они заключили, что согласовать такой проект вполне возможно.

Эстакада станет одной из самых технически сложной частей проекта «Путь Петра». По задумке, будущий маршрут объединит места, связанные с Петром I. Он будет начинаться от Нахимовского училища по Петровской набережной, где стоит домик императора, пересечет Троицкую площадь и выйдет к Кронверкской набережной.

А перед Артиллерийским музеем тропа свернет направо и пройдет по берегу протока (где и понадобится устройство эстакады) вдоль территории Северо–Западного филиала Российского государственного университета правосудия. Конечной точной маршрута будет в Александровском парке возле комплекса «Мини-город» с макетами известных петербургских памятников.