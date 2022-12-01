От «Лахта Центра» до Юнтолово появится новая магистраль М-32

Новая трасса будет связывать северную и южную части Приморского района, соединив Приморское шоссе с Шуваловским проспектом, а деловой квартал «Лахта-Центр» и жилой район «Юнтолово» — с городом. Строительство магистрали хотят закончить к 31 января 2027 году.

Ранее стоимость трассы оценивали в 7 млрд рублей, 3,6 млрд из которых хотели запросить из федерального бюджета. А приступить к строительству планировали в 2022 году. Теперь же работы начнут в феврале 2023 года.

В рамках строительства М-32 сделают путеводную развязку через пути для электричек Сестрорецкого направления. В Смольном называли этот проект, а также строительство трассы М-49, важнейшими с точки зрения обеспечения транспортной доступности севера Петербурга.