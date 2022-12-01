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Транспорт

От «Лахта Центра» до Юнтолово появится новая магистраль М-32

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Смольный объявил конкурс на проектирование и строительство магистрали на севере города. Максимальная сумма контракта оценивается в 18,4 млрд рублей, но в ходе торгов она может сократиться.

zayatsphoto / Shutterstock.com

Новая трасса будет связывать северную и южную части Приморского района, соединив Приморское шоссе с Шуваловским проспектом, а деловой квартал «Лахта-Центр» и жилой район «Юнтолово» — с городом. Строительство магистрали хотят закончить к 31 января 2027 году.

Ранее стоимость трассы оценивали в 7 млрд рублей, 3,6 млрд из которых хотели запросить из федерального бюджета. А приступить к строительству планировали в 2022 году. Теперь же работы начнут в феврале 2023 года.

В рамках строительства М-32 сделают путеводную развязку через пути для электричек Сестрорецкого направления. В Смольном называли этот проект, а также строительство трассы М-49, важнейшими с точки зрения обеспечения транспортной доступности севера Петербурга.

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