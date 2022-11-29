Открытие первого Елагина и Биржевого мостов и капремонт на Дворцовой набережной: в «Мототресте» подвели итоги сезона

По словам директор «Мостотреста» Андрея Кочина, движение по Биржевому мосту откроют как для автомобилистов, так и для пешеходов. Но работы на нем еще продолжаются. Также идет ремонт на набережной реки Мойки выше Большого Конюшенного моста (левый берег), Рыбацком мосту через реку Славянку, на участке набережной малой Невы выше Тучкова моста (правый берег). Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам навигации и открытию Биржевого моста.

Кроме того, заключили контракты на капитальный ремонт набережной реки Фонтанки у домов 31-35 (правый берег), набережной реки Мойки от Поцелуева моста до Краснофлотского моста (правый берег), ремонт Университетской набережной.

В 2023 году «Мостотрест» планирует курировать работы по капитальному ремонту 17 городских объектов, в том числе на Дворцовой набережной, Красном, Ново-Московском, Старо-Никольском, Варшавском, Митрофаньевском, Малоохтинском, Семеновском, Шлиссельбургском, 2-м Лавровском, Эрмитажном, Прачечном мостах, а также на Бугровском путепроводе, путепроводе на пересечении проспекта Стачек с железнодорожными путями и на путепроводе через Московское шоссе, пишет «Комсомольская правда». Ремонтировать будут также мост Декабристов через Крюков канал и Нижний Лебяжий мост через Лебяжью канавку.