В семи районах Петербурга появятся 17 км велодорожек

В этом году Городской центр управления парковками Петербурга обустроил более 9 км новых веломаршрутов. Последним из таких проектов стала велопешеходная дорожка в Пушкине.

Маршрут в 1 км проходит по Школьной улице и соединяет два бульвара — Алексея Толстого и Октябрьский. Новый участок дополнил уже существующий веломаршрут «Петербургское шоссе — бульвар Алексея Толстого» (2,5 км). Для безопасности дорожку оградили бордюром, а на некоторых участках расширили существующий тротуар до 4-4,5 м.

Велодорожку построили в рамках общегородского проекта «Твой бюджет» по предложению местных жителей. В целом это уже седьмой подобный проект, который реализовали в рамках программы.