Новый разводной мост через Неву станет частью Широтной магистрали

Представители АО «ЗСД» отметили, что новая переправа будет повторять архитектуру Финляндского железнодорожного моста. Легкие конструкции не будут нарушать панорамных видов, в том числе на объекты культурного наследия. Переправа будет входить в состав ШМСД и соединит берега Невы в створе Зольной и Фаянсовой улиц.

«Потребность в новой переправе обусловлена тем, что расстояние между мостами в этой части города (мост Александра Невского и Володарский мост) составляет более 7 км, их пропускная способность исчерпана, в часы максимальных нагрузок наблюдаются постоянные заторы», — пояснили в компании «Деловому Петербургу».

Новый мост позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на существующие переправы. Представитель концессионера первого этапа ШМСД, Витебской развязки, компании «Магистраль Северной столицы» подтвердили, что на втором этапе планируется строительство разводной переправы.

По проекту Широтная магистраль скоростного движения должна пройти от ЗСД в районе Благодатной улицы на северо-восток. Следом идти через Неву, после за Ладожским вокзалом поменять направление на юг и соединиться с КАДом в районе Кудрово.

Шестиполосный участок в городе будет занимать порядка 14,2 км. По области ШМСД пойдет через КАД до примыкания к Р-21 «Кола» (около 8 км) и от улицы Коммуны к Всеволожску до автодороги Петербург — Колтуши. Первый этап строительства от ЗСД до Витебского проспекта уже строится, его ждут в 2024 году.