«Метрострой» назвал причины отставания темпов строительства метро Петербурга в сравнении с Москвой

Также Шмидт добавил, что в столице уже давно существует линии метро, которые залегают глубоко. А на данном этапе развития московского метрополитена строят станции, которые не требуют такого погружения. В Петербурге же строить открытые пути можно далеко не везде.

«Москва давно построила все линии метро, которые залегают глубоко, а сейчас строит станции, которые залегают на небольшой глубине, открытым способом... Сейчас на всех 37 объектах, которые поручены нам, мы сами будем выступать заказчиками и проектов, и строительно-монтажных работ. Все в одних руках будет», — рассказал Шмидт в интервью телеканалу «Россия».

Кроме того, петербургской компании не хватает новой техники. На эти цели выделили 12,5 млрд рублей, уже успели закупить породопогрузочные машины и электровозы. Планируется подключить к работам и роботов-разрушителей.

Гендиректор «Метростроя» также добавил, что щит «Надежда», который еще в начале года вернули в Петербург из Москвы, простаивает из-за недостатка необходимых запчастей. В МССС активно ищут поставщиков необходимых деталей в Китае, а также работают с российскими производителями.