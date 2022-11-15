В Петербурге завершился период разводки мостов на рукавах Невы

«За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки», — отмечается в сообщении.

Так, на Кантемировском мосту с 15 по 19 ноября будут перекрывать автомобильное движение из-за технических работ. Они будут проходить по ночам с 01:30 до 04:30.

«В декабре планируются технологические разводки мостов по отдельному графику для подготовки переправ к зиме. Расписание таких разводок будут публиковаться отдельно», — предупреждает «Мостотрест».