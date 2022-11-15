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Транспорт

В Петербурге завершился период разводки мостов на рукавах Невы

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С сегодняшнего дня, 15 ноября, перестали разводить Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты. А вот навигация на переправах, которые расположены на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится еще две недели — до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

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«За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки», — отмечается в сообщении.

Так, на Кантемировском мосту с 15 по 19 ноября будут перекрывать автомобильное движение из-за технических работ. Они будут проходить по ночам с 01:30 до 04:30.

«В декабре планируются технологические разводки мостов по отдельному графику для подготовки переправ к зиме. Расписание таких разводок будут публиковаться отдельно», — предупреждает «Мостотрест».

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