Петербург вошел в топ-5 российских городов по качеству общественного транспорта

Как говорится в работе, которую проводил центр компетенций в области транспортного планирования SIMETRA, рейтинг составляли на основе данных за первый квартал 2022 года, поэтому изменения, связанные с транспортной реформой в Петербурге, не учитывались. Их рассмотрят уже в следующем году, пишет «Деловой Петербург».

За основу исследования эксперты взяли некий идеальный город с рейтингом в 100 баллов. В нем учитывались ценовая и физическая доступность, комфорт и удобство, функциональность, безопасность и устойчивое развитие. Петербург набрал по этим показателям 72,3 балла.

«К сильным сторонам также можно отнести широкий спектр проездных билетов в тарифном меню. Однако на момент оценки стоимость билета была в значительной мере завышенной, а сам билет не позволял им воспользоваться почти на трети городских маршрутов», — отметила команда рейтинга.

Есть так преимущество за наличие метро и развитой системы магистральных маршрутов, большую часть из которых представляет электротранспорт. Также Петербург отметили за активное внедрение низкопольного транспорта, однако аналитики посчитали, что расстояние между остановками слишком большие (600 метров против 400 в других городах).