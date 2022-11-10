Показываем, как будет выглядеть аэродром в Левашово

Проект будет демонстрировать архитектурная мастерская INGMAR ARCHITECTS на VIII биеннале «Архитектура Петербурга» 23-27 ноября 2022 года. Разработчики покажут взлетно-посадочную полосу с «суперграфикой», бизнес-терминалы и другое. Известно, что пропускная способность нового аэропортового комплекса составит 250 человек в час. Для сравнения, Пулково принимает более 1 000 человек в час.
Аэродром в Левашово построили еще в 1937 году, но он предназначался только для военной авиации. В середине октября 2021 года Министерство обороны РФ заключило соглашение с ПАО «Газпром» о реконструкции и переоборудовании комплекса Левашово в аэродром совместного базирования. Переоборудованный хаб сможет принимать не только военные, но и гражданские суда.
Финансированием проекта занимается ПАО «Газпром». Реконструкция аэродрома находится в ведении Минобороны РФ. Отмечается, что более 2,6 км взлетно-посадочной полосы будут менять, а летом 2023 года приступят с строительству новых объектов обеспечения работы аэропорта.
На аэродроме планируют построить бизнес-терминал ПАО «Газпром», а сам аэродром привести к нормам гражданской авиации, предъявляемых по II категории точного захода на посадку. Дополнительно на аэродроме возведут аэровокзальный комплекс гражданской авиации, добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.
Есть в проекте особенность — взлетная полоса, которой в России еще не было. На ней будет «суперграфика» с разметкой и следы от покрышек самолета — «картина», которой будут любоваться пассажиры и которая будет ориентиром для пилотов при приземлении и взлете.
Само здание аэровокзала представлено как центральная «скульптурная» композиция природно-паркового комплекса. В дизайне входных групп и интерьеров будут использовать современные эко-технологии. А в генплане предусмотрена безбарьерная среда — не будут использоваться ступени и бордюры. Это решение соответствует требованиям комфорта и безопасности пешеходов и снижает расходы по эксплуатации, водоотведению и уборке снега.
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