Показываем, как будет выглядеть аэродром в Левашово

Аэродром в Левашово построили еще в 1937 году, но он предназначался только для военной авиации. В середине октября 2021 года Министерство обороны РФ заключило соглашение с ПАО «Газпром» о реконструкции и переоборудовании комплекса Левашово в аэродром совместного базирования. Переоборудованный хаб сможет принимать не только военные, но и гражданские суда.

Финансированием проекта занимается ПАО «Газпром». Реконструкция аэродрома находится в ведении Минобороны РФ. Отмечается, что более 2,6 км взлетно-посадочной полосы будут менять, а летом 2023 года приступят с строительству новых объектов обеспечения работы аэропорта.

На аэродроме планируют построить бизнес-терминал ПАО «Газпром», а сам аэродром привести к нормам гражданской авиации, предъявляемых по II категории точного захода на посадку. Дополнительно на аэродроме возведут аэровокзальный комплекс гражданской авиации, добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.