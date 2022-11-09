Часть Наличной улицы на Васильевском острове закроют до конца года

Водителей потеснят с 11 ноября по 30 декабря. На этот же период движение трамваев по Наличной улице на участке от Малого проспекта В. О. до улицы Нахимова закроют и изменят маршрут движения трамваев №6 и №40.

Как уточнили в пресс-службе «Горэлектротранса», трамвай № 6 будет следовать от конечной станции «19-я линия В.О.» по действующей трассе до остановки «Площадь Ленина». Трамвай № 40 от остановки «19-я линия В.О.» до остановки «Тихорецкий проспект».