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Транспорт

Часть Наличной улицы на Васильевском острове закроют до конца года

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Временный запрет на проезд транспорта затронет участок Наличной улицы — от Малого проспекта В. О. до улицы Нахимова. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

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Водителей потеснят с 11 ноября по 30 декабря. На этот же период движение трамваев по Наличной улице на участке от Малого проспекта В. О. до улицы Нахимова закроют и изменят маршрут движения трамваев №6 и №40.

Как уточнили в пресс-службе «Горэлектротранса», трамвай № 6 будет следовать от конечной станции «19-я линия В.О.» по действующей трассе до остановки «Площадь Ленина». Трамвай № 40 от остановки «19-я линия В.О.»  до остановки «Тихорецкий проспект».

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