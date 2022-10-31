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Транспорт

На трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» изменят скоростной режим к зиме

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Новые правила будут действовать с 1 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ «Автодор». Скоростной лимит опустят до 110 км/ч.

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В частности, ограничения скорости будут действовать участках трассы М-11 с 59-го по 146-й и с 210-го по 680-й километр в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областях и Петербурге с ноября. Такой же лимит установят на участке М-4 со 517-го по 544-й километр, который идет в обход сел Новая Усмань и Рогачевка.

«Переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях. В апреле будущего года разрешенная скорость на этих участках вновь будет увеличена до 130 км/ч», — отметили в пресс-службе ведомства.

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