На трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» изменят скоростной режим к зиме

В частности, ограничения скорости будут действовать участках трассы М-11 с 59-го по 146-й и с 210-го по 680-й километр в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областях и Петербурге с ноября. Такой же лимит установят на участке М-4 со 517-го по 544-й километр, который идет в обход сел Новая Усмань и Рогачевка.

«Переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в сложных погодных условиях. В апреле будущего года разрешенная скорость на этих участках вновь будет увеличена до 130 км/ч», — отметили в пресс-службе ведомства.