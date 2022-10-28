Ладожский вокзал пообещали полностью отремонтировать к 2023 году

Как рассказали в пресс-службе ОЖД, уже отремонтировали системы водоснабжения и отопления вокзала, заменили два эскалатора и двери у входа в метро, установили четыре подъемника для маломобильных групп пассажиров. В залах ожидания на четвертом этаже переделали напольное покрытие, на фасаде разместили новые вывески с логотипом ОАО «РЖД» и надписью «Санкт-Петербург».

Планируется, что до конца декабря завершат обновление кровли, а в следующем году — поменяют два эскалатора, ведущие от метро к вокзалу, лестничный сход на Зольную улицу, вывески «Ладожский вокзал» на башнях, фасадные панели и скамейки в зале ожидания. В них добавят разъемы для зарядки телефонов и подстаканники.

Кроме того, собираются автоматизировать въезд и выезд с парковки. Там установят систему Fast Track, которая позволяет клиентам самостоятельно рассчитывать стоимость пребывания на парковке. Полностью ремонт вокзала планируют завершить в 2023 году.