На каких улицах ограничат движение в конце октября? Приводим список

Ограничения по участку Московского шоссе от Колпинского шоссе до административной границы города будут действовать с 29 октября по 11 ноября. Напомним, что ремонт трассы в Шушарах завершат 12 декабря. С сегодняшнего дня там есть ограничения на участке от Ленсоветовской дороги до границы города. Кроме того, до 28 октября перекрыли Экспедиторский проезд и Колпинское шоссе у Московского шоссе, а до 1 ноября — Железнодорожную улицу, Паровозную дорогу и Курьерский проезд у шоссе.

На перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Мечникова в Калининском районе до 24 ноября ограничат движение транспорта. Это связано с реконструкцией светофора.

С 29 октября на Васильевском острове водителей потеснят из-за строительства инженерных сетей. Работы ограничат проезд по 10–11-й линиям В. О. от набережной реки Смоленки до Малого проспекта В. О. до 16 ноября.

Для прокладки инженерных сетей ограничат движение и на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и проспекта Буденного. Ограничения продлятся до 18 июня 2023 года. А в Петро-Славянке для первого этапа прокладки газопровода 29 октября ограничат движение по дороге на Металлострой от Северного проезда до улицы Третьей Пятилетки.