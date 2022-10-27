Сколько петербуржцев ездят «зайцами» в автобусах без кондукторов? Ответили в Смольном

Под проверку попали более 5 млн пассажиров, из них менее 1% безбилетников. Отмечается, что в ГКУ «Организатор перевозок» работают более 400 контролеров-ревизоров, которые ежедневно выходят на автобусные маршруты с бескондукторной системой с проверками.

В организации также рассказали, как можно отличить контролера от мошенников. Работники носят брендированную синюю или синюю с желтыми вставками форму с надписью «Комитет по транспорту. СПб ГКУ «Организатор перевозок» либо сигнальный жилет с аналогичной надписью, если сотрудник находится на испытательном сроке. При себе у него с собой видеорегистратор, наряд-задание на день, удостоверение, жетон и ручной валидатор, с помощью которого он проверяет, оплачен ли проезд.

«Если в наземном транспорте к нему (пассажиру) подходит человек без форменной одежды и без ручного валидатора и просит показать билет или оплатить проезд наличными средствами, скорее всего, это лжеконтролер. С ним не стоит вступать в диалог, а также предъявлять ему билеты и документы», — предупреждают в ведомстве.