18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Рыбацкий мост через Славянку откроют через год после реконструкции

Поделиться:

Переправу не реконструировали более 40 лет, а в 2000 году ее и вовсе закрыли для транспорта: мост сделали только пешеходным. И вот спустя больше 20 лет его снова хотят открыть для водителей после капитального ремонта.

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Помимо самого моста, будут капитально отремонтированы подходы к нему. После ремонта параметры переправы, в том числе грузоподъемность, будут соответствовать современным нормативам», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Там также добавили, что длину моста после реконструкции оставят неизменной (140 метров). А вот ширину одного из тротуаров увеличат до 3 метров. Отмечается, что на время работ Рыбацкий мост будет заменять временная переправа, а завершить капремонт собираются к 15 октября 2023 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: