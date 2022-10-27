Рыбацкий мост через Славянку откроют через год после реконструкции

«Помимо самого моста, будут капитально отремонтированы подходы к нему. После ремонта параметры переправы, в том числе грузоподъемность, будут соответствовать современным нормативам», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Там также добавили, что длину моста после реконструкции оставят неизменной (140 метров). А вот ширину одного из тротуаров увеличат до 3 метров. Отмечается, что на время работ Рыбацкий мост будет заменять временная переправа, а завершить капремонт собираются к 15 октября 2023 года.