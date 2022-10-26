Когда завершат первый этап строительства ШМСД в Петербурге? Рассказали в Смольном

Развитие транспортных проектов занимает значительную часть в структуре расходов бюджета. На эти нужды выделили 23,1% всех планируемых расходов, или 269,9 млрд рублей, сказал градоначальник на во время представления в Законодательном собрании проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Беглов отметил, что крупные инфраструктурные проекты завершаться оперативно благодаря корректировкам, которые закладываются в бюджет текущего года. В планах у Смольного в 2023 году открыть новую развязку ЗСД в районе Шкиперского протока. В 2024 году собираются достроить Московско-Дунайскую развязку, а также ввести Витебскую развязку. Таким образом первый этап создания ШМСД будет завершен.

Помимо этого, до конца 2024 года планируется запустить в Приморском районе города участок Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы, а также запустить в эксплуатацию Южную улицу, Цимбалинский путепровод, Петрозаводское шоссе и второй этап Приморского шоссе с подключением делового квартала «Лахта-Центр».