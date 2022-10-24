Территорию за Балтийским вокзалом отдадут под застройку трех новых зданий. В том числе и одного музея

В проекте от РЖД предусмотрено размещение трех новых зданий — «объект капитального строительства, предназначенный для музеев, выставочных залов» площадью 3 тысячи квадратных метров и высотой 32 метра, профтехучилище (6,6 тысяч квадратных метров с похожей высотой) и служебное общежитие (24,2 тысяч квадратных метров). Источник финансирования, как указано в задании, — собственные средства заказчика, пишет «Деловой Петербург».

В квартале уже есть здания с аналогичным функционалом, но другой площади: Музей железных дорог (два корпуса, соединенные переходом, по 12,9 тысяч и 5,1 тысяч квадратных метров, а также открытые выставочные пространства) и центр корпоративного образования РЖД (14,6 тысяч квадратных метров).

Архитектор и руководитель «Студии 44» Никита Явейн, который ранее проектировал Музей железных дорог сказал, что расширение комплекса в его концепции не планировалось. «Я не думаю, что (задуманное к строительству здание высотой) 32 метра — это музей, скорее офисное здание с музейной функцией», — рассказал архитектор.

Проект должны подготовить к маю 2023 года. Строительство будет идти на средства РЖД.