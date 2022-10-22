В Петербурге перекроют улицы и изменят движение транспорта

В воскресенье 23 октября в центре Петербурга пройдет легкоатлетический пробег «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга». Из-за этого часть улиц перекроют, а движение транспорта изменят. Но ограничения начнутся уже вечером субботы. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

С 17:00 22 октября до 16:30 23 октября закроют проезд по площади Растрелли. Одновременно до конца дня там будет запрещена парковка. Также из-за перекрытия изменится трасса автобусного маршрута № 136. С 17:00 22 октября до 9:55 23 октября и с 11:00 до 16:30 23 октября он будет ходить от метро «Чернышевская» до Шпалерной улицы по своей трассе, затем по Шпалерной и Лафонской улицам, и далее снова по обычному маршруту.

Утром 23 октября, с 09:55 до 11:00, в несколько этапов будут перекрывать движение по Шпалерной улице, Лафонской улице, проспекту Чернышевского, Воскресенской набережной и Смольной набережной.

С 09:55 до 11:00 23 октября из-за перекрытий трассы изменят четыре автобусных маршрута: