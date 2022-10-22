В Петербурге перекроют улицы и изменят движение транспорта

Ограничения введут в связи с легкоатлетическим пробегом «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга». Закрывать дороги начнут уже вечером субботы.
В воскресенье 23 октября в центре Петербурга пройдет легкоатлетический пробег «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга». Из-за этого часть улиц перекроют, а движение транспорта изменят. Но ограничения начнутся уже вечером субботы. Об этом сообщает Комитет по транспорту.
С 17:00 22 октября до 16:30 23 октября закроют проезд по площади Растрелли. Одновременно до конца дня там будет запрещена парковка. Также из-за перекрытия изменится трасса автобусного маршрута № 136. С 17:00 22 октября до 9:55 23 октября и с 11:00 до 16:30 23 октября он будет ходить от метро «Чернышевская» до Шпалерной улицы по своей трассе, затем по Шпалерной и Лафонской улицам, и далее снова по обычному маршруту.
Утром 23 октября, с 09:55 до 11:00, в несколько этапов будут перекрывать движение по Шпалерной улице, Лафонской улице, проспекту Чернышевского, Воскресенской набережной и Смольной набережной.
С 09:55 до 11:00 23 октября из-за перекрытий трассы изменят четыре автобусных маршрута:
- № 46 — от автостанции «Ладожская» по своей трассе до Тверской улицы, далее по Тверской, Таврической, Кирочной, Потемкинской улицам, улице Чайковского, Гагаринской улице и вновь по своей трассе (обратно: по своей трассе до Кирочной, далее по Кирочной, Таврической и Тверской улицам и далее по своей трассе);
- № 54, № 74 — от Малой Балканской улицы по своим трассам до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому, площади Пролетарской Диктатуры, снова по Суворовскому и далее по своим трассам (обратно: по Суворовскому проспекту, далее — по своим трассам);
- № 136 — от автостанции Ручьи по своей трассе до площади Пролетарской Диктатуры, далее по Тверской, Таврической и Кирочной улицам, затем — по своей трассе (обратно: по своей трассе до Кирочной улицы, далее по Кирочной, Таврической и Тверской улицам, площади Пролетарской Диктатуры и снова по своей трассе).
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