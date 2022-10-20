Дороги в центре Петербурга перекроют на два дня. И все из-за легкоатлетического забега

«Кубок Губернатора Санкт‑Петербурга» пройдет 22 и 23 октября. Первые ограничения будут действовать с вечера субботы.
Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, с 17:00 22 октября до 16:30 23 октября для проезда транспорта закроют площадь Растрелли. В воскресенье, 23 октября, перекроют следующие улицы:
- с 9:55 до 10:20 — Шпалерную улицу от Лафонской улицы до площади Чернышевского;
- с 9:55 до 11:00 — Лафонскую улицу от Шпалерной улицы до улицы Смольного и улицу Смольного;
- с 10:00 до 10:30 — проспект Чернышевского в направлении от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной и Воскресенскую набережную в направлении от проспекта Чернышевского к Водопроводному переулку;
- с 10:00 до 11:00 — Смольную набережную в направлении от Водопроводного переулка к улице Смольного.
Также вводится запрет остановки транспорта:
- 22 октября с 17:00 до 23:59 — на площади Растрелли;
- 23 октября с 0:00 до 11:00 — на проспекте Чернышевского от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, Смольной набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного, улице Смольного, Лафонской улице от Шпалерной улицы до улицы Смольного, а также на Шпалерной улице от проспекта Чернышевского до Потемкинской улицы и у дома 50А.
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