Дороги в центре Петербурга перекроют на два дня. И все из-за легкоатлетического забега

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, с 17:00 22 октября до 16:30 23 октября для проезда транспорта закроют площадь Растрелли. В воскресенье, 23 октября, перекроют следующие улицы:

с 9:55 до 10:20 — Шпалерную улицу от Лафонской улицы до площади Чернышевского;

с 9:55 до 11:00 — Лафонскую улицу от Шпалерной улицы до улицы Смольного и улицу Смольного;

с 10:00 до 10:30 — проспект Чернышевского в направлении от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной и Воскресенскую набережную в направлении от проспекта Чернышевского к Водопроводному переулку;

с 10:00 до 11:00 — Смольную набережную в направлении от Водопроводного переулка к улице Смольного.

Также вводится запрет остановки транспорта: