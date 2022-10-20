В Шушарах появится перехватывающая парковка после обращений местных жителей

Ее разместят на Автозаводской улице, около выездов на КАД и Софийскую улицу. В комитете по транспорту заверили, что подготовка к размещению автостоянки уже ведется. Парковка будет рассчитана на 187 машин.
«Начались работы по обустройству системы водоотведения и разработке грунта для дорожного покрытия. Будет построено наружное освещение и обзорное видеонаблюдение. Завершить работы планируется до конца этого года», — сообщили в пресс-службе комитета.
Перехватывающая парковка в Шушарах станет 20 стоянкой подобного типа. Похожие объекты действуют в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Пушкинском, Приморском и Фрунзенском районах и могут принять почти 1,9 тысяч автомобилей.
На перехватывающих стоянках около 10% мест отведены для бесплатного размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц. Также на автостоянках предусмотрена возможность бесплатного размещения велосипедов.
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