Между Петербургом и Новосаратовкой планируют построить новую трамвайную линию

Заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский, а также Союз строительных организаций региона, «Региональное агентство транспортной инфраструктуры», Setl Group, Группа ЦДС и Группа «Самолет» подписали соответствующее соглашение о строительстве трамвайной линии. Это значит, что сейчас запускается предпроектный этап строительства трамвайной линии из Новосаратовки с подключением к существующей трамвайной сети Невского района, пишет «Фонтанка».

«Появление трамвайной линии Петербург — Новосаратовка повысит привлекательность локации, улучшит ее транспортную доступность и поможет развитию этой территории», — отметили в Setl Group.

По словам Евгения Барановского, согласно инвестиционному проекту планируется построить трамвайную линию из Новосаратовки до Нагорной улицы в Петербурге. Какой именно будет маршрут линии, сколько вагонов пойдет по рельсам и сумма строительства станут понятны только после создания предпроектной документации. В пресс-службе региона подчеркнули, что деньги на предпроектные работы вложат застройщики, документацию подготовит «РАТИ», а контролировать выполнение соглашения будет «Леноблсоюзстрой».

Напомним, власти региона и Банк ВТБ на полях ПМЭФ 2022 года подписали соглашение о развитии проекта по строительству трамвайных путей от Петербурга до Всеволожска и Новосаратовки.