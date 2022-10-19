Пять районов Петербурга ждут ограничения и перекрытия улиц. Вот список

В Красносельском районе с 11 октября по 9 ноября будет проходить ремонт дороги. Из-за этого с 21 по 30 октября закрывается движение транспорта по переулку Щуппа в городе Красное Село от улицы Юрия Пасторова до тупика, включая перекресток с улицей Юрия Пасторова.

В Московском районе из-за ремонта дороги с 21 по 23 октября ограничат движение транспорта по Пулковскому шоссе от Петербургского шоссе до Внуковской улицы.

В Петроградском районе будут проводить работы по прокладке инженерных сетей, поэтому с 21 по 22 октября перекроют движение по Барочной улице от Левашовского проспекта до набережной реки Карповки. А с 22 по 23 октября ограничивается движение транспорта по Барочной улице от Левашовского проспекта до набережной реки Карповки.

Также предусмотрен объезд участка по Песочной набережной, улице Профессора Попова, Каменноостровскому проспекту, набережной реки Карповки, Чкаловскому проспекту, Левашовскому проспекту.

С 15 по 22 октября в Петродворцовом районе на Николаевской улице от Среднего переулка до Морской улицы, Мостовой улице от Санкт-Петербургского шоссе до Александровской улицы, перекрестке улицы Чайковского и Александровской улицы будет проходить работы по ремонту инженерных сетей. По этой причине с 21 по 22 октября закрывается движение транспорта на перекрестке улицы Чайковского и Александровской улицы.

В Пушкинском районе с 21 по 31 октября из-за работ по ремонту дороги вводится ограничение для автомобилей по мосту через реку Кузьминку на Петербургском шоссе в городе Пушкине.