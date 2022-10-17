Муринскую дорогу собираются расширить до четырех полос для строительства нового ЖК

Подготовкой документации займется ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», закончить ППТ должны к октябрю 2023 года, пишет «Деловой Петербург».

«В рамках ППТ будут определены параметры улично-дорожной сети, соответствующие действующим нормативным актам», — прокомментировали в пресс-службе «Группы ЛСР».

Отмечается, что компания не рассматривает вариант строительства дороги за свой счет. По информации издания, Смольный также пока не определился по этому объекту, однако есть вероятность, что работы будут проходить в рамках капремонта.

Муринская дорога проходит через новый проект ЛСР — ЖК «Цветной город», который занимает 2 млн квадратных метров, компания уже сдала 24 корпуса. В конце августа ЛСР запустила движение по дублеру Муринской дороги, которая также попадает в границы ППТ. Этот участок проходит от Пейзажной уле до Васнецовского проспекта.