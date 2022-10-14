В семи районах Петербурга закроют и ограничат транспортное движение. Публикуем адреса и даты

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ Петербурга, в Василеостровском районе с 16 октября по 31 декабря закрывается движение транспорта по Парусной улице от Галерного проезда до Малого проспекта В.О.

Объезд: улица Нахимова, Малый проспект В.О., Наличная улица, Галерный проезд, Шкиперский проток.

С 16 октября 2022 года по 27 апреля 2023 года из-за работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Среднему проспекту В.О. от 24-25-й линий В.О. до 28-29-й линий В.О.

Также с 16 октября 2022 года по 25 апреля 2023 года ограничивается движение транспорта по 23-й линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта.

С 17 октября по 31 декабря в связи с работами прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по Мичманской улице у Морской набережной.

В Калининском районе с 16 по 23 октября закрывается движение транспорта по улице Ватутина в направлении от Кондратьевского проспекта до Минеральной улицы.

Объезд: Кондратьевский проспект, Минеральная улица.

С 17 по 26 октября ограничивается движение транспорта по Литовской улице от Лесного проспекта до Полюстровского проспекта.

В Петроградском районе с 16 октября по 30 ноября будет закрыто движение транспорта по 1-му Елагину мосту. Движение осуществляется через 2-й Елагин мост.

Объезд: проспект Динамо, Морской проспект, Рюхина улица, набережная реки Крестовки, 2-я Березовая аллея.

В Петродворцовом районе с 17 по 20 октября закрывается движение транспорта по Мостовой улице от Санкт-Петербургского шоссе до Александровской улицы.

В Приморском районе с 16 по 31 октября из-за ремонта дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по 1-му Лахтинскому мосту.

С 17 по 23 октября в связи с производством работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по Малой Десятинной улице от Железнодорожной улицы до Чистяковской улицы.

В Пушкинском районе с 18 октября по 1 ноября закрывается движение транспорта по Железнодорожной улице, Паровозной дороге, Курьерскому проезду у Московского шоссе в поселке Шушары.

С 18 по 28 октября закрывается движение транспорта по Экспедиторскому проезду и Колпинскому шоссе (со стороны Северной улицы) у Московского шоссе в поселке Шушары.

В Центральном районе с 17 октября 2022 года по 27 сентября 2024 года ограничивается движение транспорта по Кузнечному переулку от Лиговского проспекта до Пушкинской улицы.