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Транспорт

В Петербурге усилили работу общественного транспорта на пяти популярных маршрутах

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Это позволит увеличить число рейсов и сократить интервал движения троллейбусов и автобусов, сообщили в Смольном. За полгода было внесено около 1000 изменений в работу почти 390 маршрутов.

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Так, за прошлую неделю усилили движение на троллейбусном маршруте № 46 (троллейбусный парк № 1 - ж/д платформа Сергиево) и автобусном маршруте № 199 (ж/д ст. Ручьи - ст. метро «Парнас»).

По данным Смольного, в городе также стали чаще ездить автобусы № 299 (ул. Костюшко - Павловск, СНТ «Павловское-2»), № 271 (ст. метро «Ладожская» - ст. метро «Парнас»), № 356 Ш (ул. Шахматова - ж/д ст. Старый Петергоф).

В ближайшее время планируется усилить работу троллейбусного маршрута № 8, а также автобусных маршрутов 226 и 211, сообщил Беглов. Всего на маршрутной сети работают 3917 автобусов. Средний суточный пассажиропоток на наземном городском пассажирском транспорте – почти 3 млн человек.

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