В девяти районах Петербурга закроют и ограничат транспортное движение. Публикуем адреса и даты

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ Петербурга, в Васильевском районе с 12 по 14 октября ограничивается движение транспорта по Уральской улице у Железноводской улицы.

В Центральном районе с 11 октября 2022 года по 1 июля 2023 года в связи с работами по размещению пешеходной галереи ограничат движение транспорта у дома 17-19 по Литейному проспекту от Кирочной улицы до улицы Пестеля.

В Пушкинском районе с 12 по 15 октября из-за реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта на перекрестке Райколовской улице и Мокколовской улицы в поселке Шушары.

В поселке Лисий нос с 12 по 13 октября закрывается движение транспорта по разворотному кольцу под путепроводом.

В Петродворцовом районе с 12 по 14 октября закрывается движение транспорта по Александровской улице от улицы Чайковского до Среднего переулка, включая перекресток с Николаевской улицей, и по Николаевской улице от дома 3 до Александровской улицы.

В Петроградском районе с 11 октября по 5 ноября ограничивается движение транспорта по Вязовой улице от Петроградской улицы до Спортивной улицы. А с 11 октября по 5 ноября закрывается движение транспорта по Вязовой улице от проспекта Динамо до Петроградской улицы.

В Невском районе с 10 октября 2022 года по 29 декабря 2024 года в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи ограничивается движение транспорта у дома 38 по проспекту Обуховской Обороны. С 12 по 21 октября в связи со строительством инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Приневской улицы.

В Московском районе с 12 октября по 18 ноября ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту от Благодатной улицы до Бассейной улицы, включая перекрестки.

В Красносельском районе с 11 по 20 октября закрывается движение транспорта по переулку Щуппа от проспекта Ленина до улицы Юрия Пасторова в городе Красное Село.