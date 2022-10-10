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Транспорт

В комтрансе заявили о снижении аварий с участием автобусов на 30% после транспортной реформы

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При этом погибших в таких ДТП не было, а количество пострадавших снизилось на 12 %. Перед выпуском на линии все водители проходят обязательные предрейсовые медосмотры, на маршрутах осуществляется контроль.

Karasev Viktor/shutterstock

В Петербурге с начала действия транспортной реформы по вине водителей автобусов произошло 16 ДТП с пострадавшими, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Перед выпуском на линии все водители проходят обязательные предрейсовые медосмотры. В процессе работы на маршрутах за водительским составом осуществляется постоянный видеоконтроль, установленный в кабине автобусов. Кроме того, при помощи системы «ГЛОНАСС» ведется мониторинг движения и контроль скорости автобусов», — сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

В ведомстве добавили, что сейчас ведется работа по оснащению автобусов системой предотвращения дорожно-транспортных происшествий и помощи водителю (позволяет минимизировать риски столкновения), а также системой помощи водителю и мониторингу его функционального состояния.

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