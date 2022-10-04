Участок трассы от Гатчины до Луги собираются расширить до шести полос до 2027 года

Трассу от Гатчины до Луги расширят до шести полос почти за 11,4 млрд рублей. Конкурс на реконструкцию объявило ФКУ «Упрдор Северо-Запад» объявило два конкурса на реконструкцию участка трассы Р-23 Петербург-Псков-граница с Беларусью на 11,37 млрд рублей.
Согласно контракту, подрядчику предстоит перестроить с 54 по 80 км в Гатчинском районе Ленинградской области. Предполагается, что реконструкцию должны завершить к 15 сентября 2027 года. Итоги конкурса огласят 20 октября, пишет «Деловой Петербург».
«Трафик на автодороге значительно возрос, это уже давно заметно, и двухполосной дороги уже недостаточно. Скорее всего, он будет расти и в будущем, и значение Р-23 возрастет, особенно на фоне возможного сокращения трафика в финском и прибалтийском направлении», — сообщил гендиректор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса Юрий Агафонов.
В пресс-службе «Упрдор Северо-Запад» добавили, что участок до Луги планируют расширить с двух до шести полос. Такое решение приняли после завершения строительства обхода Гатчины.
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