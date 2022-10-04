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Транспорт

Участок трассы от Гатчины до Луги собираются расширить до шести полос до 2027 года

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Трассу от Гатчины до Луги расширят до шести полос почти за 11,4 млрд рублей. Конкурс на реконструкцию объявило ФКУ «Упрдор Северо-Запад» объявило два конкурса на реконструкцию участка трассы Р-23 Петербург-Псков-граница с Беларусью на 11,37 млрд рублей.

Согласно контракту, подрядчику предстоит перестроить с 54 по 80 км в Гатчинском районе Ленинградской области. Предполагается, что реконструкцию должны завершить к 15 сентября 2027 года. Итоги конкурса огласят 20 октября, пишет «Деловой Петербург».

«Трафик на автодороге значительно возрос, это уже давно заметно, и двухполосной дороги уже недостаточно. Скорее всего, он будет расти и в будущем, и значение Р-23 возрастет, особенно на фоне возможного сокращения трафика в финском и прибалтийском направлении», — сообщил гендиректор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса Юрий Агафонов.

В пресс-службе «Упрдор Северо-Запад» добавили, что участок до Луги планируют расширить с двух до шести полос. Такое решение приняли после завершения строительства обхода Гатчины.

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