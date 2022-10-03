Движение на участке КАД между ЗСД и Парашютной будут полностью перекрывать пять ночей подряд

На 12-м километре КАД в ночь с 6 по 11 октября по ночам будут перекрывать как внутреннее, так и внешнее кольцо. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение будут останавливать на 15 минут по 8 раз за ночь: с 23:00 до 23:15, с 0:00 до 0:15, с 01:00 до 01:15, с 02:00 до 02:15, с 03:00 до 03:15, с 04:00 до 04:15, с 05:00 до 05:15 и с 06:00 до 06:15.

На участке проводят строительство путепровода над проезжей частью КАД, и во время надвижки пролетного строения движение необходимо перекрывать для безопасности его участников. Чтобы избежать многокилометровых пробок, работы проводят в ночное время, когда КАД меньше всего загружен. Путепровод возводят в рамках строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной проектируемой дороги к аэродрому «Левашово».