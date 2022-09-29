Движение по Биржевому мосту откроют для транспорта в конце осени

Движение по Биржевому мосту в Петербурге планируют запустить к концу осени. Сейчас на переправе приступили к завершающей стадии основных работ.
На данном этапе отремонтировали все опоры, пролеты и разводные крылья моста, привели в порядок бетонное покрытие проезжей части и тротуаров и восстановили декор перил и фонарей, сообщают в пресс-службе администрации Петербурга.
«Благодаря новым гидроцилиндрам, которые спроектированы и изготовлены в Петербурге на Обуховском заводе, изменится скорость разводки – если до ремонта Биржевой мост разводился в течение 9 минут, то после завершения работ его крылья будут распахиваться до угла 62 градуса за 3,5 минуты», — добавили в пресс-службе.
Планируется, что движение по мосту откроют в конце ноября 2022 года, а полностью завершить капремонт хотят к маю 2023 года. Сегодня на мосту заложили капсулу с посланиями потомкам в 2072 год.
Капитальный ремонт Биржевого моста начался 1 октября 2021 года. Переправу полностью перекрыли для движения, так как работы затронули все конструктивные элементы — от береговых опор до разводных пролетов.
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