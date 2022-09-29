Движение по Биржевому мосту откроют для транспорта в конце осени

На данном этапе отремонтировали все опоры, пролеты и разводные крылья моста, привели в порядок бетонное покрытие проезжей части и тротуаров и восстановили декор перил и фонарей, сообщают в пресс-службе администрации Петербурга.

«Благодаря новым гидроцилиндрам, которые спроектированы и изготовлены в Петербурге на Обуховском заводе, изменится скорость разводки – если до ремонта Биржевой мост разводился в течение 9 минут, то после завершения работ его крылья будут распахиваться до угла 62 градуса за 3,5 минуты», — добавили в пресс-службе.

Планируется, что движение по мосту откроют в конце ноября 2022 года, а полностью завершить капремонт хотят к маю 2023 года. Сегодня на мосту заложили капсулу с посланиями потомкам в 2072 год.

Капитальный ремонт Биржевого моста начался 1 октября 2021 года. Переправу полностью перекрыли для движения, так как работы затронули все конструктивные элементы — от береговых опор до разводных пролетов.