В Адмиралтейском районе с 28 сентября по 15 октября ограничивается движение транспорта по Английской набережной от Замятина переулка до площади Труда — в связи с производством работ по ремонту покрытия тротуаров по Английской набережной от Замятина переулка до набережной Ново-Адмиралтейского канала.

В Калининском районе с 28 сентября по 4 октября ограничивается движение транспорта по улице Демьяна Бедного от Учительской улицы до проспекта Луначарского — в связи с производством работ по прокладке газопровода.

В Красногвардейском районе с 28 сентября по 9 октября ограничивается движение транспорта по Ново-Шафировскому путепроводу, включая съезды — в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия

В Курортном районе с 27 сентября по 10 октября закрывается движение транспорта по улице Жукова в городе Сестрорецке от 3-й Тарховской улицы до 4-й Тарховской улицы — в связи с производством работ по строительству инженерных сетей.

В Пушкинском районе в связи с производством работ с 17 сентября по 12 декабря по ремонту дорожного покрытия по Московскому шоссе в поселке Шушары от 1-го Бадаевского проезда до административной границы города. С 27 сентября по 8 октября закрывается движение транспорта по Железнодорожной улице, Паровозной дороге, Курьерскому проезду у Московского шоссе в поселке Шушары. С 27 сентября по 14 октября закрывается движение транспорта по 2-му Бадаевскому проезду и 2-му Бадаевскому проезду у Московского шоссе в поселке Шушары.

В Центральном районе с 28 сентября по 21 октября ограничивается движение транспорта по Воскресенской набережной от Водопроводного переулка до проспекта Чернышевского — в связи с производством работ по прокладке электрокабеля.