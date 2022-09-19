Где в Петербурге из-за дорожных работ ограничат движение транспорта? Приводим список адресов

Так, с 20 сентября ограничат движение транспорта у дома 38 по проспекту Обуховской Обороны. Там будут размещать пешеходную галерею. Ограничения движения продлятся больше двух лет — до 13 декабря 2024 года.

С 21 сентября до 15 октября водителей потеснят у дома 18 по проспекту Стачек. Там будут проводить работы по реконструкции светофора. До 2 октября планируют ремонтировать дорожное покрытие Шуваловского проспекта на участке от Планерной улицы до Комендантского проспекта. Из-за этого на участке с 20 по 30 сентября ограничат проезд.

С 21 сентября по 9 октября перекроют движение по Моховой улице в Лисьем Носу, на участке от Боровой улицы до Холмистой улицы. Там начинаются работы по строительству газопровода.

В Сестрорецке с 21 сентября по 4 октября для строительства инженерных сетей закроют движение по проезду без названия от Зоологической улицы до улицы Коммунаров. Объезд предусмотрен по Зоологической и Морской улицам, улице Коммунаров и Зоологическому переулку.

В Кронштадте с 20 сентября по 31 октября разместят, а потом демонтируют временные дороги на Кронштадтском шоссе, Цитадельской дороге, Цитадельском шоссе и улицам Литке и Гидростроителей. В связи с этим с 20 по 21 сентября ограничат движение на перекрестке Цитадельского шоссе и улицы Гидростроителей и у дома 9 по улице Гидростроителей.