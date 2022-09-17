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В Петербурге появятся Белоостровский и Гагаринский мосты

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Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении наименований безымянным сооружениям в Петербурге. Названиями обзавелись 38 мостов и 2 путепровода.

FOTOGRIN/shutterstock

В Петербурге 38 мостов и 2 путепровода получат названия, соответствующее соглашение подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Теперь в поселке Белоостров существует Белоостровский мост, он проходит через реку Сестру. Там же появился Дюнный мост, ведущий к историческому району, Серебряный мост, названный в честь проходящего под ним ручья и Ольхин мост — в честь заводчиков, которые владели фабрикой в близлежащей Александровской слободе.

Топонимическая комиисия в Шушарах мост через реку Кузьминку назвала в честь бывшего поселка — Ленсоветовский, а переправу через приток реки — Шушарским мостом. В Павловске появились Поповский и Пязелевский мосты, а в поселке Петро-Славянка — Мельничный мост. Обновились данные и в центре Петербурга: теперь мост через реку Монастырку в створе Атаманской улицы называется Митрополичим.

Оба обновленных путепровода находятся в Красносельском районе. Проходящий в через проспект Ленина в створе Ивангородского проспекта назвали Скачкинским, а путепровод, проходящий через Иваногородский проспект по улице Свободы стал Яльгелевским.

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