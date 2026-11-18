Если инициативу окончательно утвердят, в большинстве регионов за отсутствие регистрации или проживание по недействительному паспорту придется заплатить от 4 до 6 тысяч рублей. В Москве и Петербурге сумма составит от 6 до 10 тысяч рублей.

Отдельные санкции предусмотрены для собственников жилья, которые заселяют людей без регистрации. В регионах им будет грозить штраф от 4 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 500 тысяч до миллиона. В Петербурге и Москве для владельцев квартир сумма составит от 10 до 15 тысяч рублей, для организаций — от 600 тысяч до миллиона.

Инициатива также предусматривает более строгие штрафы за курение в неположенных местах, дискредитацию армии, участие в несогласованных акциях, мелкое хулиганство, продажу алкоголя несовершеннолетним и отказ подчиняться требованиям представителей власти.

В пояснительной записке авторы инициативы объясняют повышение штрафов необходимостью привести их размеры в соответствие с экономической ситуацией в стране. По их мнению, это позволит сохранить справедливое соотношение между наказанием и общественной опасностью нарушения.